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21.03.2018 12:10

Смартфон Nokia в Индии убил человека

В Индии 18-летняя девушка умерла от взрыва телефона Nokia. Финская телекоммуникационная компания ждет результатов расследования индийских властей. Об этом сообщает издание Talouselämä.

Ума Орам говорила по телефону Nokia 5233 2010 года выпуска, когда он был подключен к зарядному устройству. После взрыва девушка получила ранения рук, ног и груди. Чуть позже ее доставили в больницу, где она и скончалась. Модель Nokia 5233 пользуется популярностью в Индии и стоит примерно 35 евро. 

В компании Nokia, которая сейчас не занимается выпуском смартфонов, не стали комментировать произошедшее, отметив, что нужно дождаться результатов расследования.

В финской фирме HMD, которая производит телефоны под брендом Nokia, отметили, что они не изготавливали Nokia 5233. Однако в HMD следят за развитием событий, так как Индия остается важным рынком сбыта. 


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