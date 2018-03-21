Честно о планировках. Можно ли не играть в тетрис с застройщиком?

Насколько стоит верить планам квартир с расстановкой мебели, которые застройщики предлагают покупателям? Часто бывает, что настоящий диван упорно не желает вставать на место нарисованного.

Ладно скроен, да неладно сшит

Покупая костюм в отделе готовой одежды, нет необходимости включать фантазию и представлять, как будешь в нем выглядеть. Для этого есть примерочная. В случае с жильем в новостройке все сложнее: этот «костюм» будет готов через год, два или три. Мысленно «расставить» мебель заранее покупателю помогает план квартиры: среди застройщиков стало очень модно делать планы с вариантами расстановки шкафов, диванов и всего прочего. Риск покупателя в том, что нарисовать можно что угодно.

К примеру, вам предлагают купить не квартиру даже, а некий идеальный воображаемый мир, в котором 20-метровая студия превращается в комфортное место для жизни с выделенной спальней, кладовкой и гардеробной. Так нарисовано на плане. Первое, о чем стоит подумать, глядя на такой рисунок: каковы будут реальные размеры этой гардеробной? Встанет ли в эту нишу реальный диван, допустим, из «Икеи»? Какие-нибудь недостающие 10 сантиметров могут обеспечить владельцу квартиры лишнюю головную боль при переезде: придется потом играть в «тетрис», двигая предметы интерьера.

Или вот участок стены между балконной дверью и платяным шкафом. Вам сказали, что сюда встанет кровать? Прикиньте масштаб рисунка: сколько здесь сантиметров? что сюда действительно влезет? Если свободного пространства, к примеру, только 160 см, значит, кровать со 160-сантиметровым матрасом здесь уже не разместить. Ведь ее корпус на пару сантиметров шире с обеих сторон. Важно помнить, что на плане должны быть прорисованы некие стандартные предметы мебели. Каждая нестандартная вещь или идея, которую для вашей квартиры нарисовал дизайнер, – это дополнительные деньги и сложности в ходе ремонта.

предоставлено компанией «Северный город»

Честные сантиметры

«Даже компактная квартира, например студия, может быть комфортной при соблюдении достаточно простых и понятных правил эргономики. Но эти принципы должны учитываться еще на этапе проектирования, – рассказывает начальник отдела развития продуктов и разработки концепций компании «Северный город» Тамара Попова. – Если на этапе проектирования в квартире «расставляется» мебель с соблюдением масштабирования, то многих ошибок можно избежать. И тем самым обеспечить комфортное проживание. Конечно, должны учитываться реальные габариты предметов мебели и интерьера, а не взятые «из головы». Для покупателя важен честный подход».

Застройщики сейчас очень любят говорить об «умных планировках» применительно к любым квартирам. То есть принцип «честности» важен не только для компактных студий и «однушек», но и для квартир с большим количеством комнат. Например, на сайте проекта «Северного города» Ultra City планировки всех квартир выложены в двух вариантах: с мебелью и без.

Оптимальный вариант расстановки мебели, который предложил дизайнер застройщика, можно изучить еще на этапе, когда вы только задумались о покупке. То есть еще до звонка и визита в офис компании. Можно сразу увидеть: вот в этой комнате встанет односпальная кровать, это будет детская. А в эту комнату войдет широкая родительская. А уже обсуждая в компании предстоящую покупку, можно уделить внимание точным проектным размерам стен и гардеробных ниш, чтобы удостовериться: все сантиметры продуманы и рассчитаны абсолютно честно.

предоставлено компанией «Северный город»

Перфораторы без работы

Когда с расстановкой мебели и бытовой техники все понятно заранее, переезд проходит легче и быстрее: делай ремонт и заезжай. А в случае с Ultra City можно обойтись и без ремонта: застройщик предлагает квартиры с отделкой. Под них выделена отдельная парадная в одном из жилых корпусов. В зависимости от этажа (четный – нечетный) это два варианта отделки: дизайн-проект «Бельгия» и дизайн-проект «Скандинавия». Две очень разные цветовые гаммы, разная атмосфера. Соответственно, разные стили интерьера, который можно в эти стены «вписать».

Почему важно, что все квартиры с отделкой находятся в одной парадной? Для покупателей это удобнее. Если квартиры с отделкой и без нее соседствуют друг с другом по всему дому, теряется главное преимущество: возможность заехать и жить сразу в тишине, без назойливых перфораторов, обшитых фанерой лифтов и чужих строительных бригад, снующих туда-сюда по парадной. А если с отделкой под ключ сдаются все квартиры в парадной, можно сразу начать череду новоселий, приглашать друг друга в гости и знакомиться, пока жители соседних подъездов колесят по строительным гипермаркетам.

Справка о компании Группа RBI

Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/