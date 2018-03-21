Сборную РФ по футболу более 5 часов проверяют на допинг

Сборная России по футболу в Твиттере 21 марта сообщила, что тренировка в преддверии товарищеского матча против Бразилии начнется в Москве с большим опозданием. Причиной этому послужил визит в расположение команды инспектора допинг-контроля.

"Сегодня тренировка сборной России начнется с опозданием в связи с тем, что начиная с 6:30 по московскому времени в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе", – сообщают представители сборной.

По состоянию на 11:00 на контроле находятся ещё 5 человек. Отъезд на тренировку перенесён на более позднее время, добавлено в сообщении.

Напомним, матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 19:00 по московскому времени.

Напомним, в состав национальной команды сейчас входят зенитовцы Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз. Александр Кокорин, получивший разрыв крестообразных связок 15 марта в игре с "РБ Лейпциг" будет восстанавливаться несколько месяцев после операции и вероятнее всего пропустит домашний Чемпионат мира по футболу.