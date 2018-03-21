Группа ЦДС получила «Премию HR бренд 2017»

Группа ЦДС стала победителем «Премии HR бренд 2017» в номинации «Северная столица» за проект по интеграции получаемых со строительных объектов данных с системой документооборота компании.

Группа ЦДС стала победителем «Премии HR бренд 2017» в номинации «Северная столица». Компания получила награду за проект «БСКУД. Рукопожатие ЦДС», который позволил интегрировать получаемые со строительных объектов данные с 1С.ЗУП и системой документооборота компании.

Предпринятые меры позволили управлять доступом сотрудников на объектах, автоматически создавать табель учёта рабочего времени и справедливо рассчитывать заработную плату.

За период действия БСКУД на строительных объектах Группы ЦДС:

Оптимизированы графики работ персонала, исключены переработки;

Система оплаты труда стала более справедливой и прозрачной;

Увеличен размер средней оплаты труда работникам на 20%;

Корректировка графиков производственного планирования оптимизировала сроки ввода объектов в эксплуатацию;

Выросла производительность труда на 27%;

За время работы БСКУД не получено ни одного штрафа от Миграционной службы.

«Мы рады этой престижной награде, – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. – В последнее время в компании произошли значительные изменения – от внедрения новых стандартов и подходов при разработке проектов, до изменения бизнес-процессов и фирменного стиля ЦДС. Получение столь значимой профессиональной премии показывает, что выбранный нами путь верен».

Группа ЦДС на протяжении 18 лет работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 17 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

«Премия HR-бренд» – независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя. В 2018 году Премия вручалась в двенадцатый раз.

Система судейства «Премии HR-бренд» состоит из двух этапов. На первом экспертный совет определяет финалистов, а на втором члены жюри выбирают победителей во всех номинациях.

Справка о ГК «ЦДС»