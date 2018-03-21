Школьница расстреляла сверстников из пневматики под Курганом

В России — новый случай применения оружия в школе. Семеро учеников пострадали в результате стрельбы в учебном учреждении в городе Шадринске Курганской области 21 марта.

Как сообщает местное издание shadr.info, происшествие произошло утром в школе №15. 13-летняя учащаяся, вооружившись пневматическим пистолетом отца, открыла стрельбу по сверстникам.

Информация о пострадавших разнится. По данным shadr.info, семеро подростков отделались синяками и ссадинами. А «Дождь» пишет о том, что одного школьника все-таки увезли в больницу.

Справка:

В январе в ряде российских школ из-за нападений сверстников пострадали школьники и взрослые. Первое из них произошло в Перми, где двое шестнадцатилетних молодых людей ножами ранили учителя и 14 учеников.

19 января школьник в Бурятии пришел на урок с топором и бутылкой с зажигательной смесью, он ранил учителя и пятерых одноклассников и также пытался уйти из школы через окно.

Известно, что пермские подростки были поклонниками субкультуры «Колумбайн», которая появилась после того, как в 1999 году в американской школе «Колумбайн» в штате Колорадо двое старшеклассников напали на учащихся. Тогда 37 человек получили ранения, 13 из них погибли. После происшествия на Урале Роскомнадзор начал блокировать «колумбайн-сообщества» в соцсетях. «ВКонтакте» рапортовал о закрытии девяти подобных групп.