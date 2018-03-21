Лавров в Японии: Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду

«Вмешательством России» объяснил зимнюю погоду в марте в столице Японии глава МИД РФ. Шутку оценили.

Как рассказала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, 21 марта на встрече с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно дипломаты заметили падающие за окном снежинки. Коно пошутил, что это Сергей Лавров привёз в Токио снег.

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил иронией российский министр.

Захарова выложила фотографию, на которой изображен Лавров, фотографирующий снегопад на камеру телефона. Так как визит в Токио проходит в день рождения главы МИД России, рабочий ланч завершился праздничным тортом в виде футбольного мяча. В ответ Лавров подарил японским коллегам официальный мяч ЧМ-2018.

Напомним, на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Кано обсуждалось, в том числе, отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. После встречи Лавров выразил надежду, что «японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло».

Британские власти обвинили в отравлении Россию, Москва с вердиктом не согласилась. В ответ на это из Лондона выслали 23 российских дипломата.