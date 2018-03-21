Число погибших из-за взрыва в Мурманске возросло до трех человек

Число погибших при взрыве газа в доме в Мурманске возросло до трех человек. Об этом 21 марта сообщила помощник губернатора Анна Булатова.

«Уже два человека скончались, когда им оказывали помощь. Получается, трое погибших», — рассказала Булатова РБК.

Помощник губернатора добавила, что жильцам пострадавшего здания выплатят денежную компенсацию в связи с обрушением, сумму определят позже. По ее словам, в настоящее время людям оказывается оперативная помощь: организован пункт временного размещения, им также помогают с документами​.

Взрыв бытового газа в Мурманске произошел в доме 6 по улице Свердлова днем 20 марта. По предварительным данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом или пятом этаже. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело ​по ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).