Минкульт отказался возвращать «Христа во гробе» коллекционеру Певзнеру

Министерство культуры РФ вопреки решению суда отказалось возвращать картину Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер. Ранее произведение искусства было конфисковано в рамках уголовного дела в связи с неправильным таможенным оформлением.

Как пишет 21 марта газета «Коммерсант», в Минкульте сослались на то, что картина является вещественным доказательством по возобновленному делу о контрабанде. В то же время в пресс-службе Верховного суда газете сообщили, что «производство по делу Певзнера было возобновлено и завершилось 14 июня 2017 года отменой решения о конфискации картины», а решение Леноблсуда о ее возвращении владельцам «оставлено в силе и обращено к исполнению».

В марте 2017 года Конституционный суд признал нарушением основного закона изъятие картины в госсобственность без обвинительного приговора через два года после прекращения дела о контрабанде. После этого Верховный суд пересмотрел решение и обязал государство вернуть полотно коллекционеру.

Напомним, русско-немецкий коллекционер Александр Певзнер приобрел полотно «Христос во гробе» в 2002 году в Бельгии. Когда мужчина привёз картину на экспертизу в Русский музей, ФСБ сочла, что коллекционер занимается «незаконным перемещением культурных ценностей», и возбудила уголовное дело. Картину конфисковали и в качестве вещественного доказательства оставили в Русском музее. Уголовное преследование Певзнера прекратили в 2013 году из-за истёкшего срока давности, но картину до сих пор не вернули.

На данный момент, как отмечает «Коммерсант», картина уже шестнадцатый год хранится без права реставрации и экспонирования в Русском музее.