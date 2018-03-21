МИД Финляндии: Южная Корея, КНДР и США проводят переговоры под Хельсинки

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подтвердил, что переговоры между США, Северной и Южной Кореями проходят в городе Вантаа около Хельсинки. Всего в Финляндию приехало 18 дипломатов. Цель встречи – наладить неофициальные академические и политические связи между странами. Денуклеаризации в повестке дня нет, заверил Yle Тимо Сойни. Проведение этих переговоров обсуждалось с осени прошлого года. Глава финского МИДа отметил, что его страна является лишь посредником и организатором.

Ранее президент Саули Ниинисте также прокомментировал проходящие в Вантаа переговоры, отметив, что роль Финляндии в переговорном процессе ограничена. "У сторон было желание приехать в Суоми. Мы рады принять их у себя, и будем надеяться, что дискуссия будут двигаться дальше", – заявил президент Ниинисте.

Единственным представителем Пхеньяна, чье имя было обнародовано, стал заместитель главы северокорейского МИДа Чхве Кан-Ил, ответственный за связи с США. Америка отправила в Хельсинки трех дипломатов и экспертов по Азии. В частности, на переговоры приехала бывший посол в Сеуле Кетлин Стивенс.

Информация о втором раунде переговоров по Северной Корее появилась в конце прошлой недели в корейских СМИ.