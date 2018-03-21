СМИ: Трамп не послушался советников, просивших не поздравлять Путина

Президент США ослушался своих советников по национальной безопасности и всё-таки поздравил с четвёртым сроком Владимира Путина.

Как пишет газета The Washington Post, 20 марта перед телефонным разговором американского и российского лидеров Дональду Трампу выдали бумаги, на которых крупными буквами значилась фраза «Не поздравлять». В пресс-службе Белого дома содержание бумаг комментировать отказались.

По инициативе американской стороны телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялся на второй день после президентских выборов в России. Трамп поздравил Путина с переизбранием. Кроме того, лидеры высказались в пользу объединения усилий в борьбе с терроризмом и по ограничению гонки вооружений. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Сирии, Украины и КНДР.