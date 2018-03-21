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Бизнес
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21.03.2018 10:27

В ОФК Банке назначили временную администрацию

Банк России ввел временную администрацию в московский банк «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк). Функции возложены на Агентство по страхованию вкладов, сообщил регулятор 21 марта на официальном сайте.

ЦБ объяснил такие меры неустойчивым финансовым положением ОФК Банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Временная администрация введена на шесть месяцев.

В ЦБ добавили, что в период деятельности администрации приостановлены полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка. Кроме того, с 21  марта введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банк является участником системы страхования вкладов. Банк России сообщает, что выплаты по вкладам в данной кредитной организации начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

ОФК Банк занимает 81 место в банковской системе России. Из отчетности организации следует, что по состоянию на 1 февраля она располагала 49,6 млрд рублей, 22 млрд из которых были привлечены от других кредитных учреждений. Средства юридических лиц составляли 17,8 млрд рублей, физических лиц — 9,8 млрд рублей.


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