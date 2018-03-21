Постоим за «Зенит»

До конца очередного футбольного чемпионата страны осталось примерно четверть дистанции, у футболистов "Зенита" - очередная пауза на игры сборной, и мы в отделе спорта "Фонтанки" решили, что сейчас подходящий момент попытаться разобраться, с каким багажом петербургский клуб выходит на финишную прямую.

Ох, явно не такого весеннего настроения ждали мы летом, когда наблюдали за перезагрузкой "Зенита", перезагрузкой на всех уровнях: управленческом, футбольном, организационном. Никто и подумать не мог, что спустя 10 месяцев работы новой команды нам придется выяснять, в каком закоулке футбольного лабиринта мы в итоге оказались. К концу августа прошлого года, к первому перерыву на матчи сборных, казалось, что интрига чемпионата умерла, не родившись: "Зенит" уверенно обыгрывал чемпиона страны, брал свои очки и выглядел нагло, что дома, что в гостях.

"Зенит" забуксовал в октябре, и поначалу сложности казались локальными. Ну, сыграли в Махачкале вничью. Так "Зенит" Мирчи Луческу за прошлый сезон у "Анжи" не смог выиграть ни разу за два матча чемпионата, а кубковую встречу вообще проиграл всухую, пропустив четырежды.

Так совпало, что в том печальном октябре, 7 числа, трагически скончался спортивный директор Константин Сарсания. С тех пор в чемпионате "Зенит" обыграл лишь нищий "Тосно" и со скрипом – "Урал". Понятно, что оторвавшийся тромб и игровой кризис – лишь совпадение, но это не последнее совпадение, о котором пойдет речь сегодня.

Главные пока впечатления от "Зенита" 2018-го футбольного года – травмы и дикие сложности с созиданием.

Впервые за 10 лет в "Зените" крестообразные связки колена рвутся у двух игроков основного состава практически одновременно. Эммануэль Маммана неудачно приземлился на картофельное поле, которое агроном в Ростове ошибочно выдает за футбольное, Александр Кокорин, побегав по тому же огороду, травмировался в самом начале игры против "РБ Лейпциг". Понятно, что это еще одно трагическое совпадение на оси времени, но вылет двух игроков центральной линии команды – центрдефа и центрфорварда – это очень сильный удар по игровым амбициям команды.

Из 6 игр нового года "Зенит" в трех не смог забить вообще, один раз реализовал штрафной в Германии, забил гол с игры немцам в Петербурге. Собственно, в игре с "Селтиком" на "Санкт-Петербург Арене" "Зенит" забил больше, чем в остальных четырех матчах. Тем временем Артем Дзюба, отправленный в аренду, забил уже три гола в двух играх, в частности в ворота тех же "Амкара" с "Ростовом", расколдовать которые команда Манчини не сумела. Что делать с этой жуткой тенденцией после травмы главного забивающего – пугающая загадка.

У этого "Зенита", помимо игровых, есть и очевидные сложности с внутренней коммуникацией. Мы наблюдали это еще в январе: тогда, в день начала первого тренировочного сбора – 2018, после революционного перевода в "Зенит-2"/аренду пятерых футболистов, Дзюба позволил себе откровенно противоречивые высказывания в сториз своего инстаграма. Получилось, что Вячеслав Малафеев говорил в интервью одно – "у Артема есть проблемы со здоровьем, мы отправим его на осмотр в сертифицированную клинику ФИФА", – а на следующий день воспитанник "Спартака" выкладывал видео из тренажерного зала с хештегом "здоровкаклев". И вряд ли это противоречие в высказываниях было случайным. Более того, тогда, по нашей информации, некоторые футболисты, не поехав на сбор с основной командой, никаких дальнейших сведений о следующих карьерных шагах не получили.

Особняком в этом коммуникационном романе стоит фигура главного тренера "Зенита". На прошлой неделе, после потери очков в Ростове, Манчини во все том же Инстаграме отправил болельщика Игоря Залепухина с его воображаемой сестрой в неизвестном направлении: болельщик "Зенита" позволил себе четко обозначить эротический вектор для итальянского специалиста, тэгнув его в фото с ростовского стадиона, Манчини вступил в дискуссию, которая закончилась заявлением "Зенита" "конфликт улажен, давайте жить в мире и согласии". На пресс-конференции перед матчем с "Лейпцигом" Манчини на прямой вопрос журналиста об этом эпизоде отвечать не стал и перевел все в шутку.

При этом Манчини с удивительной периодичностью обсуждает в интервью с иностранными СМИ свои гипотетические места работы. Делает он это с осени: тогда вовсю разбиралось назначение в сборную Италии. Последнее интервью на тему трудовой книжки вышло совсем недавно, в воскресенье. В беседе с итальянской газетой Corriere della Sport Манчини заявил, что ему "хотелось бы поработать в новом для себя чемпионате, но английская Премьер-лига является, возможно, самой прекрасной лигой. Я бы вернулся туда, но в команду, которая давно не побеждала, потому что если переходишь в клуб, с которым ты постоянно побеждаешь, это меньше мотивирует". Напомним, что в чемпионате России Манчини выиграл дважды за последние 11 туров. Казалось бы, нормально все должно быть с мотивацией и на нынешнем месте работы. Напомним, что контракт с итальянцем подписан по схеме 3+2.

Инстаграм стал, конечно, источником большого числа бед в "Зените" в последние годы: во вторник скандалы, связанные с социальными сетями, продолжились. Вратарь Юрий Лодыгин лайкнул комментарий с хештегом ManciniOut, что вызвало, мягко скажем, недоумение у футбольной общественности. Уже днем в том же Инстаграме Лодыгин всячески отрицал все: "Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал!". Отдельно отметим цитату и уважение к заглавным буквам: "Моя вторая семья – это "Зенит"! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга. Таков Я и моя Вера! Спасибо!". Также отметим, что поставить лайк комментарию случайно, конечно же, можно, но сложно.

После очередной нулевой ничьей в Ростове любители футбольной статистики сформировали очень любопытную табличку: сколько было очков после 22 тура у предыдущих тренеров «Зенита» в последние 15 лет. Смысла в ней немного, потому что корреляции между финальным результатом и количеством очков за 8 туров до конца – мало. Тем не менее цифры любопытные. У Властимила Петржелы за 3 полных сезона было 38, 45, 40 очков (2, 4, 6 места по итогам сезона соответственно). У Дика Адвоката – 38, 40, 34 (4, 1, 5 места). В 2009 году Адвоката уволили после 16 тура, у Анатолия Давыдова, сменившего голландца, после 22 тура было 37 очков (итоговое 3 место). У Лучано Спаллетти в 2010 году "Зенит" прыгнул на невероятную отметку в 50 очков, и те золотые медали впервые в истории чемпионатов России были выиграны заранее и с гигантским запасом прочности. В переходном сезоне, длиной в полтора сезона, "Зенит" Спаллетти после 22 туров набрал 46 очков (опять чемпионство), в следующем сезоне 2012-2013 – 44 (серебряные медали), 2013-2014 – снова 44 (и опять серебро – уже у назначенного весною Андре Виллаш-Боаша). У "Зенита" Боаша в первый год полноценной работы – 2014-2015 – исторический рекорд 54 очка (юбилейное пятое золото), затем – 40 (бронза). У Мирчи Луческу в первый и последний год работы после 22 туров было 43 очка. У "Зенита" Манчини – 39. Хуже было только в первые сезоны Петржелы и Адвоката.

Именно поэтому мы призываем, несмотря на кажущийся трагизм ситуации, не спешить нажимать кнопку "отчаяние". Напомним, что к концу первых 10 месяцев работы "Зенит" Дика Адвоката выдал, по сути, лишь несколько ничейных серий, проиграл несколько раз "Спартаку" и пережил драку Владислава Радимова с Фернандо Риксеном. К отметке 22 тура в сезоне-2007 у Адвоката был подписанный контракт с федерацией футбола Австралии и четкое понимание, что следующий год он проведет в стране кенгуру и утконосов. Закончилось все в итоге чемпионством, Кубком УЕФА и званием почетного гражданина Петербурга.

Наивно думать, что "Зенит" станет в этом сезоне чемпионом. У "Локомотива" в оставшихся турах из сложных матчей – лишь с "Краснодаром" и, собственно, с "Зенитом", который Юрий Семин в этом сезоне уже громил. Идущий сейчас вторым "Спартак" очков, в принципе, терять не должен. А вот ЦСКА встречается и с "Краснодаром", и с "Зенитом", более того – армейцы стали единственными представителями российского футбола в 1/4 Лиги Европы, где их ждет лондонский "Арсенал". Поэтому "Зенит" имеет неплохие шансы побороться за третью бронзу подряд. Для этого, правда, нужно не только обыграть ЦСКА с "Краснодаром", но и не терять очков в остальных матчах чемпионата.

Поэтому "Зенит" устами президента клуба призывает нас сплотиться. После ничьей с "РБ Лейпцигом" Сергей Фурсенко выступил с обращением к болельщикам, в котором отметил: "Характер команды формируется и в победах, и в поражениях". Также Фурсенко поставил задачу на остаток весны: "В оставшихся 8 матчах нам будет недостаточно простой самоотдачи. Все вместе – болельщики, клуб, команда – мы должны будем стоять друг за друга до последнего". Задача простая и понятная, за клуб и команду обещать не можем, к сожалению, но сами обязательно постоим.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»