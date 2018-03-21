Более 20 человек отравились неизвестным газом под Тамбовом

Взрослые и дети госпитализированы в больницу в результате отравления неизвестным веществом в Тамбовской области 21 марта.

По информации СМИ, инцидент произошёл в посёлке Калиничи, где проживают в основном цыгане. Местные жители для сдачи в металлолом пилили баллоны из-под неизвестного вещества. Во время работы они почувствовали себя плохо.

В больницу доставлены 13 взрослых и 9 детей. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести.

По одной из версий, в баллонах находился аммиак. По другой — сернистый ангидрид: это бесцветный газ с резким запахом. Вещество используют для производства серной кислоты, а также солей серной и сернистой кислоты.

В начале марта на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе произошло массовое отравление сотрудников таллием, 17 человек госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Руководство завода объяснило инцидент бытовым конфликтом.