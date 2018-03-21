В Финляндии появился отель на лыжах для охоты за северным сиянием

Бум арктического туризма в Финляндии продолжает набирать обороты, поэтому для привлечения иностранцев придумывают всё новые и новые способы развлечений.

Теперь путешествовать по тундре в поисках лучших видов с северным сиянием можно не выходя из дома, точнее, из номера отеля, пишет Daily Mail. Новинка представляет собой крытые сани с панорамной крышей: 4,5 метра в длину, 2,5 метра в ширину и 2 метра в высоту. Передвигать их можно с помощью снегохода.

Кабина на лыжах рассчитана на двух человек, и в ней есть всё для комфортного путешествия: кровать, столик, газовый обогреватель и сухой туалет. Остановившись в понравившемся месте, туристы могут надеть снегоступы и отправиться исследовать округу.

Публикация от kilpissafarit (@kilpissafarit) 9 Мар 2018 в 8:24 PST

Всего к востоку от северной лапландской деревни Килписъярви есть три таких мобильных номера, они будут доступны до середины апреля, а новый сезон начнётся в январе 2019 года.

Как ранее писала "Фонтанка", туристический бум в Лапландии в прошлом году привлёк 30 млн евро инвестиций. На севере Финляндии активно развивается сеть отелей и коттеджей. Туристов удивляют отелями и ресторанами изо льда, кабинами на деревьях и стеклянными иглу, откуда можно любоваться огнями Авроры. В этом году Рованиеми, главный город Лапландии, рассчитывает принять рекордное количество туристов. Ожидается, что рост туризма составит не менее 15-20% по сравнению с предыдущим годом.