После высылки дипломатов британцы будут делать визу РФ 20 дней

Высылка 23 российских дипломатов из Великобритании почти вдвое увеличит время получения виз жителями островного государства.

Как сообщает 21 марта сайт Ассоциации туроператоров со ссылкой на посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, теперь англичанам придется 20 дней ждать получения российской визы. Срочную сделают за неделю. Сейчас срочную можно сделать за 2 дня, а обычную – в зависимости от даты вылета. При этом условия получения российской визы для граждан Великобритании давно усложнены необходимостью сдавать биометрические данные

Туроператоры, тем не менее, не ожидают спада спроса на Россию из Британии, так как европейцы обычно готовятся к поездкам загодя.

Отметим, что на получение британской визы россияне тратят около трех недель.

Напомним, Лондон принял санкционные меры против Москвы из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соединенное Королевство возложило вину за случившееся на российское руководство.