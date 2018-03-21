После высылки дипломатов британцы будут делать визу РФ 20 дней
Высылка 23 российских дипломатов из Великобритании почти вдвое увеличит время получения виз жителями островного государства.
Как сообщает 21 марта сайт Ассоциации туроператоров со ссылкой на посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, теперь англичанам придется 20 дней ждать получения российской визы. Срочную сделают за неделю. Сейчас срочную можно сделать за 2 дня, а обычную – в зависимости от даты вылета. При этом условия получения российской визы для граждан Великобритании давно усложнены необходимостью сдавать биометрические данные
Туроператоры, тем не менее, не ожидают спада спроса на Россию из Британии, так как европейцы обычно готовятся к поездкам загодя.
Отметим, что на получение британской визы россияне тратят около трех недель.
Напомним, Лондон принял санкционные меры против Москвы из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соединенное Королевство возложило вину за случившееся на российское руководство.
Справка:
Сергей Скрипаль, которого в России прежде обвиняли в шпионаже в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в британском Солсбери 4 марта. Позже врачи выяснили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй затем уточнила, что это было вещество под названием «Новичок». Его, по данным британских властей, разрабатывали ранее в СССР и России. В связи с этим Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля «с большей долей вероятности» была причастна Россия. В Москве комментировать эти данные до предоставления британской стороной доказательств, а также доступа к расследованию этого дела отказались.
Мэй, несмотря на это, 14 марта объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. 17 марта об аналогичной мере сообщили в России. Также российская сторона в связи с конфликтной ситуацией решила закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить работу в России Британского совета, который занимался продвижением в стране культуры и образования Великобритании.