Кудрин о реформах: Запрягать некогда, пора ехать

Два года есть у будущего российского правительства на проведение ключевых реформ. Об этом 21 марта в газете «Коммерсантъ» заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Следующая избирательная кампания (перед парламентскими выборами. — Прим. ред.) начнется не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка», — считает Кудрин.

Глава ЦСР полагает, что в первую очередь новое правительство должно немедленно приступить к реформе государственного управления, поскольку, по его мнению, нынешняя система не способна решать задачи, стоящие перед Россией.

Во вторую очередь Кудрин посоветовал увеличить финансирование медицины и образования, а также вложиться в развитие инфраструктуры и поддержку бизнеса.

«Нужно перестроить систему технологического развития страны, чтобы превратить нашу экономику из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортноориентированную», — подчеркнул он.

Также Кудрин добавил, что сигналы от нового правительства должны быть недвусмысленными. Нечеткая политика в области реформирования пенсионной системы и проверок бизнеса снижает доверие россиян к властям.

«На эту серьезную работу у нового правительства есть два года. Это немного, но и не мало. Запрягать некогда, пора ехать», — заключил Кудрин.