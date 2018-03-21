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21.03.2018 09:28

Директора Cambridge Analytica отстранили на фоне скандала вокруг выборов в США

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica отстранила от работы исполнительного директора Александра Никса. Поводом стало опубликованное видео, на котором Никс рассказывал о том, что в ходе избирательных кампаний, на которых работала Cambridge Analytica, он был готов давать взятки, использовать проституток и применять другие незаконные методы.

Подробности 21 марта сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Журналисты британского телеканала Channel Four представились как заказчики организации выборов на Шри-Ланке и заявили Никсу, что заинтересованы в услугах его компании. В ответ тот стал рассказывать о своей работе и о том, как он занимался дискредитацией кандидатов в других странах.

Уже после выхода репортажа Никс дал интервью Би-би-си, в котором назвал отснятый материал скоординированной атакой на Cambridge Analytica. Тем не менее в руководстве компании пришли к выводу, что до завершения расследования Никс будет отстранен от работы.

Ранее Cambridge Analytica обвинили в незаконном использовании данных 50 млн пользователей Facebook. Сделано это было для того, чтобы создавать психологические портреты избирателей при работе на предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа. Как выяснил Facebook, данные пользователей аналитикам передали сотрудники соцсети Джозеф Канселлор и Александр Коган, создавшие фирму Global Science Research.

Cambridge Analytica работала на нескольких десятках избирательных кампаний, в том числе в Индии, Чехии и Латвии. В последнем случае компания разжигала противоречия между латышами и русскоязычными жителями.


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