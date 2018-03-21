Повар «Вкусных суши» применил нож не по назначению

Любители суши не дождались вечером 20 марта своих заказов, сделанных в одной из сетей. После конфликта на рабочем месте одного сотрудника заведения увезли в больницу, другого — в отдел полиции.

По данным «Фонтанки», около 22 часов в клинику МЧС привезли курьера «Вкусных суши». У 35-летнего выходца из Узбекистана диагностировали серьезное ножевое ранение брюшной полости. Через некоторое время в полицию доставили повара заведения на Богатырском проспекте, 49, корпус 2. По версии следствия, между двумя коллегами возникла ссора, в ходе которой 25-летний гражданин Киргизии взялся за нож.

Причина столкновения неизвестна, однако результат предсказуем: руководству придется срочно искать две рабочие единицы, чтобы не сорвать доставку еды любителям японской кухни.