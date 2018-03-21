В Петербурге путь «звезды эстрады» закончился в психбольнице

Путь к славе в Северной столице оказался коротким для приезжей мечтательницы. Так и не став звездой эстрады, девушка пошла в полицию, а оттуда — в психиатрическую больницу.

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, накануне в отделе полиции по Кронштадтскому району появилась 24-летняя дама, представившаяся артисткой. Она приехала покорять город на Неве из соседнего Великого Новгорода. По её словам, путь выдался нелёгким: до большого города пришлось добраться на перекладных. Девушка терпела лишения и неудобства ради будущей карьеры — в Петербурге она намеревалась утроиться певицей эстрады.

Рассказ не убедил стражей порядка. Полицейские нашли «звезду» в базе федерального розыска. Седьмого марта она покинула спецучреждение в Новгородской области, где находилась на лечении. Поэтому из отдела её госпитализировали в психиатрическую больницу им. Скворцова-Степанова.