В Купчино трое обогатились после визита на склад с овощами

Весенний авитаминоз привёл грабителей на базу оптовой торговли овощами и фруктами в Фрунзенском районе Петербурга. Впрочем, преступников заинтересовало не здоровое питание, а чужая зарплата.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 20 марта трое неизвестных заявились на оптовый склад на Софийской улице, 95а. Визитёры, скрывшие лица под масками, направились прямиком в административные помещения. Принимать непрошенных гостей пришлось двоим бухгалтерам компании «ФрутСэт». Женщины 44 и 57 лет готовились к выдаче зарплаты, но увидев незнакомцев с пистолетом и газовым баллончиком, послушно отдали им деньги своих коллег – миллион рублей.

Получив желаемое, грабители скрылись. Их сняли камеры наблюдения, новоиспечённых обладателей миллиона ищет полиция.