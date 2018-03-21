Лавров в Японии заявил, что Россия требует допустить её к расследованию дела Скрипаля

Москва не только готова к сотрудничеству с Лондоном по расследованию дела Скрипаля, но настаивает на этом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом 21 марта заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой внешнеполитиеческого ведомства Японии Таро Кано.

Слова Лаврова приводит Lenta.ru со ссылкой на ТАСС. Глава российской дипломатии сказал, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по делу Скрипаля, однако пока эти попытки тщетны.

«Господин Коно сказал, что в этой истории важнее всего разъяснение фактов, мы с ним на 100 процентов согласились», — сказал Лавров.

«Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло», — прояснил министр, отметив, что заданные Москвой вопросы Лондону абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства. По его словам, «нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, то, конечно же, никто не отменял принцип взаимности».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно Российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к «Новичку».