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21.03.2018 08:22

На заводе в Таганроге объяснили, кто отравил сотрудников таллием

Массовое отравление таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева стало следствием бытового конфликта. Об этом заявили 21 марта в пресс-службе предприятия.

«Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление», — приводит слова пресс-службы РБК со ссылкой на РИА Новости.

О личности подозреваемого, а также об обстоятельствах инцидента пока не сообщается.

Пострадавшие сотрудники завода рассказали журналистам, что после отравления у них ухудшилось зрение, начали выпадать волосы, изменился цвет лица, также они испытывают сильные боли. У некоторых онемели нижние конечности, они не могут самостоятельно передвигаться, пишет агентство.

Об отравлении более двух десятков сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева стало известно 2 марта. 17 из пострадавших были госпитализированы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Руководитель областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев в разговоре с РБК отмечал, что лабораторные исследования не установили прямой связи отравления работников и производственной деятельности авиационного комплекса. В предприятии уточнили, что не используют таллий.

Справка:

Таллий — элемент 13-й группы периодической таблицы химических элементов, шестого периода, атомный номер 81. Обозначается символом Tl (лат. Thallium). Относится к группе тяжёлых металлов. Простое вещество таллий — мягкий металл серебристо-белого цвета с голубоватым оттенком. Как сам таллий, так и его соединения высокотоксичны (в особенности растворимые в воде — хлорид, нитрат, ацетат и т. д.). Соединения таллия относят к категории кумулятивных ядов — накапливающиеся патологические симптомы при хроническом отравлении.


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