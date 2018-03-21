Израиль рассказал про уничтожение ядерного реактора в Сирии

Израиль рассекретил информацию об уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году. Об этом 21 марта пишет Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Разведка узнала про строящийся в Дейр-эз-Зоре реактор в марте 2007 года. Израиль предлагал экс-президенту США Джорджу Бушу атаковать объект, однако тот отказался, после чего израильский совет безопасности решил уничтожить реактор своими силами.

«Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», — приводит издание слова военных.

Разведка убедилась, что уничтоженный объект невозможно восстановить, но решила на время засекретить информацию, поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям. Спустя несколько лет провинция Дейр эз-Зор была захвачена боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»

«Остается догадываться, какой вред они могли бы нанести, попади ядерный объект в их руки», – добавили военные.