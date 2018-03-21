США заявили о своей беззащитности перед российским гиперзвуковым оружием

США не могут защититься от российского и китайского гиперзвукового оружия. Об этом накануне заявил руководитель стратегического командования Вооруженных сил страны Джон Хайтен.

«Мы наблюдали, как они (Россия и Китай — Прим.ред.) испытывают сверхзвуковые возможности. У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — цитирует Хайтена РБК со ссылкой на Business Insider.

Он добавил, что единственной «защитой» США является «угроза ядерного возмездия». «Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», — сказал он.

Напомним, о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному cобранию. Он отмечал, что летно-технические характеристики самолета-носителя позволят доставить ракету в точку сброса «за считанные минуты». Сама ракета, как говорил президент, способна превысить скорость звука до десяти раз, может маневрировать на всех участках полета.

Путин также рассказал, что Минобороны и предприятия ракетно-космической отрасли приступили «к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса «Сармат» с тяжелой межконтинентальной ракетой», которая, как планируется, придет на смену стоящей на вооружении сейчас ракете «Воевода» («Сатана» по классификации НАТО).