Смольный отсудил у бывших сотрудников 160 млн за мусор

Администрация Петербурга выиграла суд на 160 млн рублей у своих бывших сотрудников, ставших героями «мусорного» дела. Экс-депутат Госдумы Денис Волчек и бывший председатель комитета физкультуры Петербурга Вячеслав Чазов в долевку не включены.

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, Выборгский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Смольного к девяти ответчикам о взыскании ущерба, связанного с хищениями на рекультивации городских свалок.

«Мусорное» дело стартовало с депутатской поправки ЛДПР в 2011 году. На очистку Приморского района бюджет выдал 300 млн рублей. Больше половины из них похитили. В шорт-лист подсудимых попали чиновники и служащие Приморского района и бизнесмены в количестве девяти человек, хотя заместитель генерального прокурора Александр Гуцан недвусмысленно намекал на двух ключевых бенефициаров госконтракта — тогдашних депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека и главу Приморского района Вячеслава Чазова.

Сроки в 2014 году получили те самые девять фигурантов, и иск Смольный подал к ним. Выборгский суд счел несущественной арифметическую выкладку Гуцана. 20 марта иск администрации Петербурга удовлетворен.

Денис Волчек после Госдумы, по некоторым данным, нашел пристанище в Израиле. Он имеет гражданство этой страны, как и Греции. Вячеслав Чазов уволился с поста главы Приморского района через три дня после допроса по «мусорному» делу и зачастил в Юго-Восточную Азию.