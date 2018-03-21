Стивена Хокинга похоронят в Весминстерском аббатстве рядом с Ньютоном

Физика-теоретика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином.

Об этом 20 марта сообщается на сайте аббатства. Настоятель, преподобный Джон Холл, уточнил: «Останки профессора Стивена Хокинга должны быть похоронены рядом с останками других известных ученых... Мы считаем — крайне важно, чтобы наука и религия работали вместе при поиске ответов на величайшие вопросы тайн жизни и вселенной».

Он напомнил, что в аббатстве были похоронены Исаак Ньютон (в 1727 году), Чарльз Дарвин (1882), Эрнест Резерфорд (1937) и Джозеф Джон Томсон (1940). Последние двое были физиками, так же, как Хокинг.