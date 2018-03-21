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21.03.2018 01:17

Стивена Хокинга похоронят в Весминстерском аббатстве рядом с Ньютоном

Физика-теоретика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. 

Об этом 20 марта сообщается на сайте аббатства. Настоятель, преподобный Джон Холл, уточнил: «Останки профессора Стивена Хокинга должны быть похоронены рядом с останками других известных ученых... Мы считаем — крайне важно, чтобы наука и религия работали вместе при поиске ответов на величайшие вопросы тайн жизни и вселенной». 

http://www.westminster-abbey.org

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Он напомнил, что в аббатстве были похоронены Исаак Ньютон (в 1727 году), Чарльз Дарвин (1882), Эрнест Резерфорд (1937) и Джозеф Джон Томсон (1940). Последние двое были физиками, так же, как Хокинг.

Справка:

Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года. Ему было 76 лет. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Всемирную известность физик получил после публикации в апреле 1988 года его научно-популярной книги «Краткая история времени». Работу перевели на десятки языков и издали общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. 

В 60-х годов прошлого века у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу и приковали его к инвалидному креслу. В 1985 году Стивен Хокинг утратил способность говорить после перенесенной пневмонии. Ученый общался при помощи синтезатора речи. Он управлял компьютером с помощью датчика, который был закреплен напротив единственной подвижной мышцы шеи. «Фонтанка» подробно писала об открытиях Хокинга.


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