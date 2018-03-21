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21.03.2018 00:56

Космонавты везут с собой на МКС футбольный мяч и «волка-забиваку»

С космодрома Байконур 21 марта стартует транспортный пилотируемый корабль, который через двое суток полёта состыкуется с МКС. Космонавты повезут с собой мяч, вброс которого, вероятно, откроет Чемпионат мира по футболу-2018. 

О планах экспедиции 55/56 на МКС члены экипажа рассказали на пресс-конференции 20 марта. С площадки «Гагаринский старт» в космос отправятся  командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры Эндрю Фостэйл и Ричард Арнольд. Во время этой экспедиции запланирован выход в открытый космос — в августе космонавты установят на внешней поверхности МКС антенну, с помощью которой можно будет наблюдать за основными путями миграции птиц. Кроме того, Артемьев рассказал, что везёт на борт футбольный мяч и символ ЧМ-2018 «волка-забиваку». «Мы берем с собой мяч. Тот, который, может быть, будет вбрасываться на поле в первом матче. То есть мы увезем его на МКС, проведем с ним какое-нибудь мероприятие, а Антон Шкаплеров вернет его на Землю. Я думаю, что это будет одна из тех вещей, которая будет на первом матче. Кроме того, символ чемпионата «Волк Забивака» станет одним из наших индикаторов невесомости», – рассказал космонавт. 

Корабль «Союз МС-08» стартует в 20:44 по Москве 21 марта. Стыковка с МКС запланирована на 22:41 23 марта. Полет этой экспедиции продлится 161 сутки, за это время на борту и за его пределами запланированы 54 эксперимента.


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