ФСБ Петербурга признала применение электрошокеров к анархистам

Удары электрошокерами по задержанным анархистам в Петербурге наносили сотрудники УФСБ. Применение спецсредств для пыток отрицается, они объяснены необходимостью.

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, опрошенные Следственным комитетом оперативники спецслужбы подтвердили применение шокеров, в частности, к Виктору Филинкову. Он арестован по делу о госперевороте и участии в тайном анархистском сообществе «Сеть». Опрос чекистов вызван заявлением Филинкова о пытках, которым он подвергся после задержания в Пулково.

Электрометки на теле Филинкова ФСБ признала, но объяснила их служебной надобностью. Подозреваемый якобы оказал сопротивление и предпринял попытку к бегству, и ничем иным, кроме шокеров, его было не остановить.

Члены общественной наблюдательной комиссии Петербурга, посетившие Филинкова через несколько дней после задержания, зафиксировали десятки отметин на теле.

Медицинская экспертиза показала, что сотрудники ФСБ не причинили вреда здоровью подозреваемого.

Идентичную историю о шокерах рассказал также свидетель по делу «Сети» Илья Капустин, покинувший Россию и попросивший убежища в Финляндии.

Следственный комитет повысил статус проверки жалоб анархистов на ФСБ и передал материалы из Санкт-Петербургского гарнизона в отдел по расследованию особо важных дел военно-следственного управления СК по Западному военному округу.

Уголовное дело о насильственном захвате власти и вооруженном мятеже (по статье 205.4 УК «Участие в террористическом сообществе») возбуждено следственной службой УФСБ Петербурга и области 24 января 2018 года. Филинкова задержали в тот же день. Илья Капустин был доставлен на допрос и отпущен в статусе свидетеля. Он сделал финскую визу и уехал из России. Еще один подозреваемый, Игорь Шишкин, заявлять о шокерах не стал.

По версии ФСБ, террористическое сообщество «Сеть» создано лицами, разделяющими анархистскую идеологию, не позднее 2016 года для подготовки насильственного захвата власти и вооруженного мятежа. В Петербурге якобы действовала ячейка с подпольным названием «Марсово поле».