Совет Европы критически оценивает «бесконечное» президентство

«Снятие ограничений на количество сроков пребывания на посту президента является шагом назад в развитии демократии», – с таким заявлением 20 марта выступила Венецианская комиссия Совета Европы.

По мнению комиссии, переизбрание главы государства является не правом человека как таковым, а условием осуществления права быть избранным. «Ограничение количества сроков пребывания на посту президента помогает предотвращать злоупотребление властью и не ограничивает необоснованно прав ни потенциальных кандидатов, ни избирателей», – отмечается в опубликованном докладе.

Эксперты Совета Европы критически оценивают национальные законы, позволяющие более чем один раз переизбирать главу государства в президентских или полупрезидентских системах. Конституцией России предусмотрено допустимое количество последовательных сроков, но без максимального возможного переизбрания для отдельной персоны. Схожие нормы установлены законодательствами Франции, Финляндии, Чехии и Словакии, Австрии и Германии, Латвии, Литвы и Эстонии, Грузии и Украины, Израиля, Казахстана, Бразилии и ряда иных стран. Тогда как в таких государствах, как Италия, Кипр, Исландия, Азербайджан, Беларусь и Коста-Рика лимиты вообще не определены.

Опасным Венецианская комиссия считает упразднение установленных ограничений, особенно в отношении уже действующих руководителей страны. Например, в Азербайджане в 2009 году отменили лимит в два срока на мандат президента, после чего продлили сам срок с пяти до семи лет. Такие поправки позволили Ильхаму Алиеву руководить страной с 2003 года (до этого десять лет Азербайджаном правил его отец – Гейдар Алиев). Уже пятый срок пост президента Республики Беларусь занимает Александр Лукашенко. По мнению экспертов Совета Европы, отменяющие ограничения конституционные поправки должны вступать в силу только в отношении будущих президентов: «Народные референдумы для одобрения таких поправок не должны использоваться для обхода парламентских процедур. Наконец, свою роль могут сыграть и конституционные суды – после того, как соответствующие поправки приняты законодателями», – отмечается в докладе.

В качестве примера приводится опыт ряда «опытных демократий». Так, в США исторически сложился обычай ограничивать президентство двумя сроками – первый глава Соединенных Штатов Джордж Вашингтон решил уйти после второго срока. Однако Франклин Делано Рузвельт четырежды переизбирался на пост президента (занимал его с 1933 по 1945 год), после чего Конгресс внес в Конституцию США ограничительную поправку.

Во Франции прямые выборы главы государства появились после конституционной реформы 1962 года. В 2000-м продолжительность президентского срока сократили с семи до пяти лет.

Напомним, что согласно принятой в 1993 году конституции России одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. В 2008-м срок полномочий главы государства увеличили с четырех до шести лет, но эта норма впервые была применена только в 2012-м – на шестилетний срок был в третий раз (не подряд) избран Владимир Путин.

Венецианская комиссия за демократию через право – специальный консультативный орган, созданный при Совете Европы в 1990 году. Комиссия проводит анализ законов и законопроектов, затрагивающих проблемы конституционного права, выборов, вопросы дискриминации и тому подобное.