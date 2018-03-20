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20.03.2018 23:44

«ВКонтакте» обязали пробивать кассовый чек

При оплате услуг внутри социальных сетей должна применяться контрольно-кассовая техника. К такому выводу пришли в Министерстве финансов РФ.

Большинство социальных сетей используют собственные расчетные единицы (чаще всего баллы). Ими могут оплачиваться различные услуги как самого сайта (подарки и иные), так и сторонних организаций. Кроме того, нередко через соцсети пользователи со счета своего мобильного телефона проводят оплату, например, контент-услуг.

Разъясняя такую ситуацию, чиновники финансового ведомства указали на обязанность принимающей платеж организации пробить кассовый чек. «При осуществлении расчета с использованием электронных средств платежа, в том числе исключающих возможность непосредственного взаимодействия клиента с исполнителем или уполномоченным им лицом, исполнитель обязан применять контрольно-кассовую технику с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных средств кредитной организацией», – отмечается в разъяснениях Минфина.

Напомним, что с 1 июля прошлого года большинство участников рынка обязаны применять при расчетах с населением кассовые терминалы, в режиме онлайн передающие данные о каждой сделке в налоговую службу. По желанию клиента вместо бумажного чека информация о сделке в специальном формате высылается на указанный им адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Отметим, введение этой системы не обошлось без накладок, как писала «Фонтанка». С 1 июля 2018 года онлайн-кассы станут обязательными и для индивидуальных предпринимателей.


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предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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