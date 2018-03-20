Россиянка-информатор убитой мальтийской журналистки сдалась греческой полиции

Бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank Мария Ефимова в настоящее время задержана властями Греции, куда россиянка перебралась после смерти журналистки Дафне Каруаны Галиции. Информация от Ефимовой легла в основу материалов о коррупции, опубликованных в мальтийской прессе.

О задержании россиянки 20 марта сообщает РБК со ссылкой на Reuters. На Мальте Ефимову разыскивали по ряду обвинений, в том числе в растрате во время работы в Pilatus Bank. Информатор мальтийской журналистки какие-либо обвинения отрицает и даже подала встречный иск — якобы организация не платила ей зарплату.

На греческом острове Крит Ефимова оказалась после того, как погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которой она «сливала» информацию о банке — 14 октября 2017 года была взорвана ее машина. Опасаясь за свою жизнь, Ефимова c Мальты улетела.

Российское посольство в курсе задержания. «Да, мы разбираемся», – сообщили РБК в дипломатическом представительстве.

Дафне Каруана Галиция была одним из авторов материалов «Панамского архива», написала множество материалов про коррупцию на Мальте, в том числе в семье премьер-министра страны.