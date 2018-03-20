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20.03.2018 23:33

Россиянка-информатор убитой мальтийской журналистки сдалась греческой полиции

Бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank Мария Ефимова в настоящее время задержана властями Греции, куда россиянка перебралась после смерти журналистки Дафне Каруаны Галиции. Информация от Ефимовой легла в основу материалов о коррупции, опубликованных в мальтийской прессе. 

О задержании россиянки 20 марта сообщает РБК со ссылкой на Reuters. На Мальте Ефимову разыскивали по ряду обвинений, в том числе в растрате во время работы в Pilatus Bank. Информатор мальтийской журналистки какие-либо обвинения отрицает и даже подала встречный иск — якобы организация не платила ей зарплату. 

На греческом острове Крит Ефимова оказалась после того, как погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которой она «сливала» информацию о банке — 14 октября 2017 года была взорвана ее машина. Опасаясь за свою жизнь, Ефимова c Мальты улетела. 

Российское посольство в курсе задержания. «Да, мы разбираемся», – сообщили РБК в дипломатическом представительстве. 

Дафне Каруана Галиция была одним из авторов материалов «Панамского архива», написала множество материалов про коррупцию на Мальте, в том числе в семье премьер-министра страны


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13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
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