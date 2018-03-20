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20.03.2018 23:04

Бизнес отзывает претензии к «тамбовскому сообществу» Барсукова

Последовательный отказ бизнеса от претензий к Владимиру Барсукову наметился в деле о тамбовском преступном сообществе. Юристы предприятий не желают ворошить прошлое рейдерских захватов.

Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, в Куйбышевском суде идут допросы потерпевших по делу о преступном сообществе, в создании которого обвиняются Владимир Барсуков и Вячеслав Дроков. Следственный комитет передавал дело с шикарной описью недвижимости, на которую будто бы покушались «тамбовские». Предполагаемый ущерб оценивался более чем в 5 млрд рублей.

Первыми из потерпевших от претензий к Барсукову отказались «Петербургский нефтяной терминал» и завод «Игристые вина». При допросе в суде их представители ничего не смогли пояснить по обстоятельствам теневого отчуждения имущества и сообщили об отсутствии претензий к подсудимым.

По версии обвинения, в середине 2000-х годов Петербург пережил ураган рейдерства. В числе задетых оказались владельцы недвижимости на Невском, нефтяной терминал, кондитерская фабрика, отель «Санкт-Петербург», шампанский завод, автосалон и другие.

Попытка переписать недвижимость с реальных собственников на подставных лиц была квалифицирована следствием по 159-й статье УК «Покушение на мошенничество». Эпизоды прекращены по сроку давности. Но преступное сообщество «тамбовских» было, по версии обвинения, нацелено на эти рейдерские захваты, поэтому список потерпевших остался неизменным. Как показали последние заседания, эта роль представителям петербургского бизнеса не вполне мила. Но быть потерпевшими поневоле — не редкость. Например, сегодня, 20 марта, администрация Петроградского района отреклась от такого статуса в деле бывшей своей сотрудницы Надежды Соломахиной, признанной виновной в хищении 3,6 млн рублей при проведении праздников. Администрация дала ей сугубо положительную характеристику, лестно о Соломахиной отзывался и председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, нынешний работодатель осужденной.


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