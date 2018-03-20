Минюст Украины: Мы забрали у «Газпрома» всё

Все средства «Газпрома», которые находились на территории Украины, арестованы и направлены в бюджет страны. Как передают «Ведомости», об этом 20 марта вечером сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Мы уже изъяли часть средства — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в госбюджет. Это более 100 млн гривен», — приводит издание его слова. Это около 3,8 млн долларов. Кроме того, Минюст надеется взыскать с российской компании еще 6 млрд долларов штрафа (по решению украинского суда). Петренко подчеркнул, что у Киева есть «хорошие перспективы и наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения».

Напомним, опись и арест имущества «Газпрома» на Украине связана с делом о «злоупотреблении монопольным положением на рынке». Арестовано имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».