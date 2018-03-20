Мужчина пытался поджечь машины сенаторов, но загорелся сам

Мужчина бросил бутылкой с зажигательной смесью в автомобили, припаркованные у Совета федерации в Москве.

Как передает РБК, инцидент произошел 20 марта. Человек стоял на тротуаре неподалеку от входа в верхнюю палату парламента, затем он кинул в сторону припаркованных автомобилей бутылку с зажигательной смесью, однако промахнулся — она перелетела через машины. Второй бутылкой злоумышленник случайно поджег себя сам, после чего его потушили и задержали. По данным «Комсомольской правды», мужчина получил ожоги ног. Его мотивы неизвестны.

Напомним, 12 марта в столице задержали мужчину, который поджег стену возле входа в приемную ФСБ. На него завели административное дело о мелком хулиганстве.