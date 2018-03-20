Швеция может стать пятой страной, бойкотирующей ЧМ-2018 в России

Власти Швеции, Дании, Исландии и Польши вслед за заявлением британцев рассматривают возможность бойкота Чемпионата мира по футболу-2018.

О том, что власти Швеции также могут не приехать в Россию на мундиаль, 20 марта сообщает France Press. Речь идёт не о сборной и болельщиках, а о руководстве страны. Ранее «Фонтанка» уже писала, что к бойкоту британцев присоединилась Польша, такую возможность рассматривает и Исландия. Последние готовы принять консолидированное решение с «северными союзниками», имея в виду Данию, где вопрос также ещё рассматривается и, судя по всему, Швецию.

Напомним, Великобритания объявила бойкот из-за отравления газом «Новичок» бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери, которых обнаружили в Солсбери 4 марта. Британское правительство обвинило в произошедшем Россию и выслало из страны 23 российских дипломата, на что Россия ответила зеркально.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.