СМИ: «Росгосстрах» уходит из футбола

«Росгосстрах» не будет продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу. Как сообщил 20 марта «Ведомостям» гендиректор компании Николаус Фрай, контракт истекает в июле 2018 года.

Фрай пояснил, что страховщик отказывается от спонсорства из-за того, что акционером группы «Открытие» (в нее входит «Росгосстрах») стал Центральный банк РФ. По сути, решения о расходах теперь принимает государство. С 2017-го в компании идут «тотальный аудит всех расходных статей и в том числе спонсорских предложений». Кроме того, по словам Фрая, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) и сама отказалась от титульного спонсорства.

Представитель РФПЛ рассказал «Ведомостям», что страховщик не воспользовался преимущественным правом на продление договора о титульном спонсорстве. Теперь, скорее всего, у футбольной премьер-лиги будет «новая спонсорская стратегия» без титульного спонсора и коммерческого наименования. Отметим, еще в ноябре 2017-го президент РФПЛ говорил, что лига хотела продолжить сотрудничество с «Росгосстрахом».