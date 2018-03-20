СМИ: «Росгосстрах» уходит из футбола
«Росгосстрах» не будет продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу. Как сообщил 20 марта «Ведомостям» гендиректор компании Николаус Фрай, контракт истекает в июле 2018 года.
Фрай пояснил, что страховщик отказывается от спонсорства из-за того, что акционером группы «Открытие» (в нее входит «Росгосстрах») стал Центральный банк РФ. По сути, решения о расходах теперь принимает государство. С 2017-го в компании идут «тотальный аудит всех расходных статей и в том числе спонсорских предложений». Кроме того, по словам Фрая, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) и сама отказалась от титульного спонсорства.
Представитель РФПЛ рассказал «Ведомостям», что страховщик не воспользовался преимущественным правом на продление договора о титульном спонсорстве. Теперь, скорее всего, у футбольной премьер-лиги будет «новая спонсорская стратегия» без титульного спонсора и коммерческого наименования. Отметим, еще в ноябре 2017-го президент РФПЛ говорил, что лига хотела продолжить сотрудничество с «Росгосстрахом».
Справка:
Напомним, санация группы «Открытие», в которую входит «Росгосстрах», началась 29 августа 2017 года. Банк продолжил работу в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводили. В мае этого же года для самостоятельной санации кредитных учреждений был создан Фонд консолидации банковского сектора. Как считают в Центробанке, такой вариант санации дешевле, чем кредитование от Агентства по страхованию вкладов. Как заявляли в ЦБ, спасать «Открытие» пришлось как раз из-за покупки «Росгосстраха».