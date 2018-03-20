Снег «угнал» машину петербуржца

Владелец Toyota Rav-4 обратился в полицию после того, как, выйдя утром из дома, не нашел свой автомобиль. Отыскать его удалось с помощью щетки.

Как стало известно «Фонтанке», петербуржец припарковал свою иномарку во дворе одного из домов на Долгоозерной улице в Приморском районе вечером 19 марта. На утро 35-летний автовладелец машину не нашел и заподозрил угон. В 11 часов утра Toyota отыскали полицейские, однако предъявить противоправное было некому — машину замело снегом и владелец ее просто не заметил.

Напомним, за ночь 20 марта в городе выпало 11 см осадков, снегопад продолжится и ночью 21 числа. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы.