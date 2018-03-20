Подрядчик ЖК «Звезда» в третий раз подал иск о собственном банкротстве

«Элис Констракшн», одна из последних структур ГК «Элис», которую основали Вадим Штерцер и Андрей Брындиков, снова пытается банкротиться. Дважды она уже отзывала заявления.

Информация о банкротном иске «Элис Констракшн» появилась на сайте арбитража 20 марта, сам иск датирован 19 числом. Сумма требований — 1,39 млрд рублей. Ранее в суде уже дважды регистрировались аналогичные дела — в ноябре 2017-го и в январе 2018 года. Оба раза компания отзывала свои заявления.

«Элис Констракшн» аффилирована с ООО «Стройкорпорация Элис» и выступала подрядчиком на строительстве ЖК «Звезда» на Московском шоссе. «Фонтанка» подробно писала о корпоративном конфликте, который разгорелся в строительном холдинге между Штерцером и Брындиковым. В конце 2015 года стороны пришли к компромиссу: команда Штерцера получала 105 млн рублей и 2,9 тысячи квадратных метров в будущем ЖК «Ленинград», обшей стоимостью более 300 млн. Брындикову доставались 30 млн и 4,3 тысячи квадратов. Предполагалось, что они пойдут в специально созданную для этого фирму «Эксон филт индастриз», которая должна финансировать «Звезду» и платить по долгам Сбербанку. Право требования по этим долгам (более 3 млрд) выкупило ООО «Аптекарский». Однако затем корпоративная война разгорелась с новой силой, что привело к остановке финансирования и строительства «Звезды». В октябре 2017 года СК «Элис» сдала в эксплуатацию ЖК «Звезда». В результате корпоративного конфликта обанкротились несколько связанных с «Элис» структур: «Сергиевское», «ТК Элис», ООО «Авеню», ООО «Гамма» и другие.