Трамп: Гонка вооружений между США и Россией выходит из-под контроля

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным в ближайшее время. Как передает 20 марта Reuters, глава США так прокомментировал телефонные переговоры с российским лидером.

Трамп после встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом заявил журналистам, что «в не самом далеком будущем» надеется встретиться с Путиным и обсудить гонку вооружений, а также ситуацию на Украине, в Сирии и в Северной Корее.

Президент США сказал, что гонка вооружений между Америкой и Россией «выходит из-под контроля... но мы никогда не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что есть у нас», – цитирует Reuters слова Трампа. Напомним, ранее 20 марта в Кремле рассказали о телефонных переговорах между президентами России и США. Там также подчеркнули, что «особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне».