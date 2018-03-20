Смольный реконструирует Лиговский путепровод за 3,5 млрд

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на реконструкцию Лиговского путепровода на участке автодороги М-11 «Нарва» от станции Лигово до Красного Села. На этой же трассе Гореловский путепровод реконструирует «Пилон».

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 20 марта. Начальная стоимость — 3,56 млрд рублей, подрядчика выберут 19 апреля, работы необходимо завершить до 30 октября 2021 года. Согласно техзаданию, лимит финансирования на 2018 год 325 млн рублей, в дальнейшем годовые расходы колеблются от 900 млн до 1,4 млрд. В состав лота входит разработка рабочей документации. Предполагается расширение участка до 6 полос.

16 марта стало известно, что Лиговский и Гореловский путепроводы внесли в перечень строительства в местах пересечения железнодорожных путей РЖД. Контракт на Гореловский за 889 млн получил «Пилон».