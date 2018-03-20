Высланные из Великобритании дипломаты вернулись в Россию и продолжат работать в Минобороны и МИДе

В Москве приземлился самолет с российскими дипломатами. Их миссию в Британии прервало отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает трекер Flightradar24, вечером 20 марта самолет с бортовым номером RA-96023 после перелета из Лондона приземлился в столичном аэропорту «Внуково» в 22 часа 13 минут.

На борту Ил-96 находятся 23 дипломата и члены их семей, всего около 80 человек. Их высылки потребовал Лондон после отказа России предоставлять информацию о нервно-паралитическом газе, которым предположительно отравлен Скрипаль и его дочь Юлия.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко попрощался с подчиненными на специальном приеме 16 марта. Решение британского правительства о высылке названо недружественным.

«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой», – напутствовал Яковенко персон нон грата. Как передает «Газета.ру», он уточнил: «Все продолжат свою карьеру… Это два направления — Министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и Министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах. Так что это дело совершенно нормальное, житейское».

Самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96023 принадлежит управлению делами президента России. В декабре 2017 года он оказался замешан в скандале с перевозкой наркотиков из Аргентины. Воздушным судном планировалось перевезти в Москву партию почти 400 килограммов кокаина.