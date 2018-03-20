«Фонтанка» за 60 секунд — 20 марта

Ура! Каникулы! Уже завтра детей в школах Петербурга не ждут, там – грипп. А вот учителя и родители почему-то напряглись.

Горизбирком подвел окончательные итоги выборов.

Народ проголосовал за стабильность. А что получит на самом деле – объясняет экономист и социолог Владислав Иноземцев.

Кстати, посмотрите, как Петербург выбирал президента. Все цифры за все годы в одной картинке. А главное — какие лица!

Британский совет закрывают. Культурные люди огорчены. Рассказываем, что и кому он давал.

Контракт на строительство Фрунзенского радиуса метро подрос на 4 млрд — и это не предел. Утром деньги – станции только в конце года.

Посмотрите, как делят империю арестованного Дмитрия Михальченко. За портом Бронка, Единым центром документов и элитными ресторанами дошли чужие руки и до жилых комплексов.

Стреляют. Полицейские выпустили 36 пуль в живую легенду. В биографии заказное убийство, взрыв, угоны, пальба, а сам он без ноги и без башни. И 20 марта — роковой для него день.

Сеть нехороших автосалонов объявят преступным сообществом, их владельцы уедут надолго.

Поэт и бард Александр Городницкий отмечает 85-летие и дарит читателям «Фонтанки» новое стихотворение. Живой классик сказал, что он и «Фонтанка» – похожи.