В пожаре на Конной погиб мужчина

После пожара в коммунальной квартире спасатели обнаружили мертвого человека. Стал ли огонь причиной смерти, предстоит установить судмедэкспертам.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС Петербурга, в начале девятого вечера 20 марта, после ликвидации возгорания, пожарные приступили к разбору завалов в горевшей комнате на Конной, 7, и обнаружили тело мужчины.

Пожар в доме у Московского вокзала начался около семи вечера, горело 15 кв.м. – одна из комнат в «коммуналке». Эвакуированы 30 человек.