Кто теперь поверит в Telegram

Верховный суд РФ 20 марта признал законным требование ФСБ, чтобы Telegram выдавал ведомству ключи шифрования. Такое желание ФСБ продемонстрировала еще летом прошлого года, но администрация мессенджера пошла в суд. Через две недели блокировки точно не случится, потому что будет еще апелляция. Блогеры и эксперты уверены, что не произойдет ее и после, по их мнению, происходящее не более, чем театральное представление, а кассу снимает столь популярный ныне Telegram.

«Основной аргумент ФСБ – данные, позволяющие расшифровать переписку пользователей, не относятся к охраняемой законом тайне или информации ограниченного доступа. Соответственно, для доступа к таким данным не требуется судебное решение или какие-либо полномочия, предусмотренные законом, – рассказала руководитель практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям «Качкин и Партнеры» Екатерина Смирнова. – С такой позицией сложно согласиться, поскольку при наличии ключей шифрования государственный орган сможет получить доступ к переписке пользователей без судебного решения, что уже можно рассматривать как нарушение права на тайну переписки».

Тем не менее, сразу после вынесения судебного решения в дело вступил Роскомнадзор. Регулятор уже направил в адрес Telegram уведомление о необходимости «исполнения обязанностей организатора распространения информации». В уведомлении по сути сказано, что если через 15 дней мессенджер не даст информацию, которая нужна ФСБ, доступ к Telegram будет ограничен на уровне операторов связи, «до исполнения обязанностей».

Создатель и владелец Telegram Павел Дуров уже отреагировал, написав в своем Twitter, что угрозы блокировки сервиса не принесут результата. «Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни», – уточнил Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.