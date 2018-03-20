Кто теперь поверит в Telegram

Роскомнадзор дал две недели Telegram, чтобы тот отдал ФСБ ключи от переписки. Сговор, спектакль, шантаж - считают те, кто поверил в блокировку мессенджера прошлой осенью.

Верховный суд РФ 20 марта признал законным требование ФСБ, чтобы Telegram выдавал ведомству ключи шифрования. Такое желание ФСБ продемонстрировала еще летом прошлого года, но администрация мессенджера пошла в суд. Через две недели блокировки точно не случится, потому что будет еще апелляция. Блогеры и эксперты уверены, что не произойдет ее и после, по их мнению, происходящее не более, чем театральное представление, а кассу снимает столь популярный ныне Telegram.

«Основной аргумент ФСБ – данные, позволяющие расшифровать переписку пользователей, не относятся к охраняемой законом тайне или информации ограниченного доступа. Соответственно, для доступа к таким данным не требуется судебное решение или какие-либо полномочия, предусмотренные законом, – рассказала руководитель практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям «Качкин и Партнеры» Екатерина Смирнова. – С такой позицией сложно согласиться, поскольку при наличии ключей шифрования государственный орган сможет получить доступ к переписке пользователей без судебного решения, что уже можно рассматривать как нарушение права на тайну переписки».

Тем не менее, сразу после вынесения судебного решения в дело вступил Роскомнадзор. Регулятор уже направил в адрес Telegram уведомление о необходимости «исполнения обязанностей организатора распространения информации». В уведомлении по сути сказано, что если через 15 дней мессенджер не даст информацию, которая нужна ФСБ, доступ к Telegram будет ограничен на уровне операторов связи, «до исполнения обязанностей».

Создатель и владелец Telegram Павел Дуров уже отреагировал, написав в своем Twitter, что угрозы блокировки сервиса не принесут результата. «Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни», – уточнил Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев уже заявил, что апелляция на решение ВС будет подана в течение тех же двух недель.

Время на размышление

«Это, скорее, начало блокировки, чем просто угрозы, – считает Артём Козлюк, один из организаторов общественной кампании в защиту прав на тайну коммуникаций, руководитель «Роскомсвободы». – Хотя я бы не сказал, что у властей есть жгучее желание заблокировать Telegram. Конечно, они хотят разными способами принудить Дурова к сотрудничеству со спецслужбами». При этом он не исключает, что речь идет о «постановке». «Когда мы наблюдали за ситуацией прошлым летом, тогда тоже всё шло к блокировке, – вспоминает Артем Козлюк. – Но каким-то способом Роскомнадзор нашёл вариант остаться при своих и перевести ситуацию в патовую, отложить принятие решения на год. Удастся ли это на этот раз, вопрос открытый. Возможно, Роскомнадзор устроит раскрытие части информации, по тем же группам террористов, когда они смогут заявить о «начале сотрудничества» с мессенджером. О чём они договорились год назад, мы так и не знаем. Возможно, всё, что мы обсуждаем, большой спектакль».

«Блокировки не будет, – обещает основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах Combot Федор Скуратов. – В последний момент за Telegram вступится кто-нибудь из первых лиц, после чего все опять спустят на тормозах. – Хочу напомнить, что Ампелонский (пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонгский. – Прим. ред.) сидит под домашним арестом, а у РКН есть KPI по упоминаемости в прессе. При этом их уведомление никак фактически не связано с решением суда, они просто влились в инфоповестку. Так что перестаньте разводить панику».

Советник президента РФ интернету Герман Клименко был лаконичен и сообщил корреспонденту «Фонтанки», что Telegram ему «неинтересен».

«Скорее всего, Telegram выполнит требования, подтверждённые высшей судебной инстанцией, – уверен директор «Лиги безопасного Интернета» Денис Давыдов. – Достаточно вспомнить недавнее удаление Telegram из магазина приложений Apple. Власти США таким образом недвусмысленно намекнули Павлу Дурову, что никто церемониться не будет. Как мы помним, мессенджер уже на следующий день вернулся в магазин приложений».

«По имеющейся у меня информации, планов заблокировать Telegram нет, – сообщил бывший коллега братьев Дуровых, экс-техдиректор «ВКонтакте» Антон Розенберг. – Российские власти воспринимают мессенджер «своим», российским, в отличие от того же Facebook или Twitter. Поэтому я происходящие события вижу, как некую попытку «торгов», попытку договориться».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прямо связал очередной шум вокруг «скорой кончины популярного мессенджера» с планами привлечения средств инвесторов в рамках ICO их цифровой валюты TON. «Похоже, ФСБ плотно занялось маркетингом ICO Телеграма. Впечатляет однако», – написал государственный защитник цифровых прав граждан в своём facebook, явно намекая на популярную теорию заговора о связи создателей мессенджера с Кремлём. Ранее стало известно, что Telegram откажет в покупке криптовалюты инвесторам из санкционных списков.

«В случае с Россией может быть избран какой-то уникальный алгоритм поведения, и не столько из-за важности российского региона для Telegram, а потому что все-таки есть некая «родовая связь» мессенджера и его основателя с нашей страной, – также верит в силу корней глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. – Хочется верить, что до блокировки дело не дойдет. Но в случае возможной блокировки – при всем удобстве Telegram и моей личной любви к нему как с уникальному каналу коммуникации – аудитория, пользователи, анонимные и неанонимные телеграмеры и каналы – просто переместятся на другую платформу. И всё. Думаю, для Telegram это дополнительный стимул искать компромисс вместо того, чтобы «идти ва-банк».

Жизнь после смерти

В свою очередь борец за цифровые свободы Артем Козлюк говорит, что теоретически пользоваться Telegram можно будет и в случае его блокировки, так что может и идти никуда не придется. «Минувшей осенью сообщалось о внедрении функции «свобода слова» в Telegram, которая позволяет обходить государственные блокировки, – отметил он. – Посмотрим, как эта фича будет работать по факту».

Артем Козлюк однако напоминает, что блокировки самих VPN и анонимайзеров происходят уже сейчас в более-менее массовом порядке по решениям судов. По его мнению, следующий логичный шаг – ответственность за обход блокировок самих пользователей.

«Не думаю, что мы это увидим уже в текущем году, – успокаивает один из идеологов «Пиратской партии» в России Артём Козлюк. – Но если курс отношения государства к интернету не изменится, то в течение нескольких лет мы придём и к тому, чтобы наказывать рядовых пользователей».

Пока же активно реагируют на новости различные Telegram-боты, рассказывая пользователям о готовых решениях, которые позволят использовать мессенджер после запрета даже без подключения VPN сервисов.

Реакция на реакцию

Сами пользователи мессенджера Telegram 12 марта подали коллективный иск в Мещанский суд Москвы с просьбой признать незаконными действия ФСБ, заявление зарегистрировано вчерашним числом, дата заседания пока не назначена. Статистика по скачиванию Telegram меж тем растет в России в последний год, параллельно с активизацией в отношении мессенджера со стороны регуляторов. В 2017 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России. С мая по декабрь скачивания версии для Android выросли на 168%, а доля активных пользователей этой версии приложения почти удвоилась. Telegram обогнал по популярности Skype на Android-устройствах.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»