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Фонтанка.fi
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20.03.2018 21:34

Финны предлагают спать и работать в иглу

Финская компания GoSleep Oy, которая создаёт так называемые капсулы сна, получила более миллиона евро от Европейского совета по инновациям, сообщает портал "Хорошие новости из Финляндии".

Недавно сформированный Евросоюзом совет по инновациям занимается поддержкой новаторских идей в рамках европейской программы «Горизонт 2020». Гранты получили 58 инновационных проектов, включая GoSleep, разрабатывающую решения для людей, которым необходимо уединиться в шумных общественных местах.

Капсулы сна установлены во многих аэропортах мира, включая московский «Шереметьево», главные воздушные ворота Финляндии Хельсинки-Вантаа и китайский Ханчжоу. Деньги ЕС компания планирует, в основном, направить на свою новую разработку — капсулу, в которой можно не только спать, но и работать. Ноу-хау назвали Iglooo (иглу). Его размер — 152*97*230 см. В нём есть сиденье, которое раскладывается в кровать, с местом для вещей внизу, подставка для ноутбука, розетка и зарядка USB.

Помимо аэропортов и вокзалов, иглу может использоваться и в других общественных местах, например, больницах и офисах. Создатели предполагают, что новой капсулой могут также заинтересоваться отели.

Капсула сна / Go Sleep Oy
Капсула сна / Go Sleep Oy
Go Sleep Oy

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Иглу / Go Sleep Oy
Иглу / Go Sleep Oy
Go Sleep Oy

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