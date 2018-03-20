Без холодной воды остался квартал на юго-западе Петербурга

Жители домов у метро «Ленинский проспект» сигнализируют об отключении холодной воды. «Водоканал» ведет плановые работы.

Как сообщили читатели «Фонтанки» вечером 20 марта, водоснабжение отсутствует несколько часов в квартале, ограниченном Ленинским проспектом, бульваром Новаторов, улицами Подводника Кузьмина и Зины Портновой.

«Ни помыться, ни чайку попить», – делятся горестями жильцы.

В «Водоканале» нашему изданию уточнили, что у 48-го дома по Зины Портновой ведутся плановые работы по расцепке линий диаметром 225 и 200 мм.

«С профильными службами согласовано, управляющими компаниями – тоже, – добавили в пресс-службе предприятия. – Жильцов должны были предупредить».

Работы рассчитаны до десяти часов вечера 20 марта. Они, впрочем, необязательно должны были затронуть целый квартал. В «Водоканале» называют только два адреса под отключение – Зины Портновой, 48 и 50.

Жильцам остальных домов предлагают обратиться на горячую линию по телефону 305-09-09.