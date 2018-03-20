Из-за горящей в центре Петербурга «коммуналки» 30 человек вывели на улицу

Комната в коммунальной квартире стала причиной массовой эвакуации в Центральном районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского управления МЧС, площадь возгорания – 15 квадратных метров, это одно из помещений в шестикомнатной коммунальной квартире на последнем, шестом этаже здания по адресу Конная улица, дом 7.

Сотрудники МЧС тушат пожар с семи вечера, окончания работ ждут тридцать эвакуированных жителей.

Ранее сотрудник находящейся на первом этаже гостиницы заявил «Фонтанке», что необходимости нет выводить на улицу постояльцев.