Из-за горящей в центре Петербурга «коммуналки» 30 человек вывели на улицу
Комната в коммунальной квартире стала причиной массовой эвакуации в Центральном районе Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского управления МЧС, площадь возгорания – 15 квадратных метров, это одно из помещений в шестикомнатной коммунальной квартире на последнем, шестом этаже здания по адресу Конная улица, дом 7.
Сотрудники МЧС тушат пожар с семи вечера, окончания работ ждут тридцать эвакуированных жителей.
Ранее сотрудник находящейся на первом этаже гостиницы заявил «Фонтанке», что необходимости нет выводить на улицу постояльцев.
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