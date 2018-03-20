Число погибших из-за взрыва в Мурманске возросло до двух человек

Женщина, вытащенная из-под завалов жилого дома в Мурманске, где из-за взрыва бытового газа обрушились три этажа, скончалась по пути в больницу.

Как сообщает местное издание b-port, к вечеру 20 марта активная фаза спасательных работ завершена — обломки обследовали совместно с кинологической службой, людей под завалами больше нет. Ранее Следственный комитет, где по факту взрыва возбуждено уголовное дело, сообщал, что из здания спасли шестерых, в том числе ребенка, еще одного человека нашли погибшим. Позже одна из спасенных женщин скончалась – таким образом, число жертв возросло до двух человек.

Напомним, взрыв произошел днем в доме № 6 по улице Свердлова. Причина ЧП — взрыв бытового газа.