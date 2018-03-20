Высланных из Британии дипломатов возвращает на родину «кокаиновый» самолет

Российские дипломаты покидают Британию. Вечером 20 марта их перевозит самолет управделами президента, замешанный в кокаиновом скандале.

Как следует из размещенной на трекере Flightradar24 информации, в 19 часов 5 минут по московскому времени самолет с бортовым номером RA-96023 вылетел из лондонского аэропорта «Станстед» и взял курс на восток.

На борту находятся 23 российских дипломата и члены их семей, всего 80 человек. Работу в Британии они потеряли после отравления шпиона Сергея Скрипаля. МИД России подтверждало, что сегодня в Москву вернутся высланные сотрудники дипмиссий. Ил-96 входит в состав специального летного отряда «Россия» и принадлежит управлению делами президента. В декабре 2017 года он попал в кокаиновый скандал в Аргентине. Этим самолетом планировалось доставить в Москву почти 400 килограммов наркотиков, в течение года лежавших под носом российского дипломатического представительства. Аргентинская жандармерия распространила снимки самолета, в объективы фотоаппаратов попал бортовой номер RA-96023.

RA-96023 обслуживает не только дипломатию. В марте 2018 года им пользовалась делегация Совбеза России во главе с Николаем Патрушевым для турне по Юго-Восточной Азии. Прибытие самолета в Таиланд было сопряжено с ожиданиями освобождения организаторов теневого секс-тренинга Алекса Лесли и Насти Рыбки, которая доставила немало проблем олигарху Олегу Дерипаске и вице-премьеру Сергею Приходько, а также согласилась стать информатором США в деле о вмешательстве России в выборы американского президента.

О высылке российских дипломатов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила 14 марта. Так Лондон отреагировал на отказ России предоставлять информацию о запасах нервно-паралитического вещества «Новичок», которым предположительно отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.