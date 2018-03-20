Ночной весенний снегопад заставит поработать дорожные предприятия Петербурга

Синоптики предположили, что за ближайшую ночь в городе местами выпадет до 9 см снега. Убирать его будут 700 единиц техники.

Об этом сообщает комитет по благоустройству Смольного. Непогода перевела дорожников в усиленный режим работы. С городских улиц уже вывезена тысяча самосвалов весеннего снега, семьсот машин продолжат работу ночью 21 марта. По прогнозу синоптиков, ночью в Петербурге похолодает до -12, а осадки образуют девятисантиметровый слой снега.

В комитете уточняют, что зимний сезон у дорожников заканчивается 16 апреля и может быть продлен. Так, в прошлом году смена сезонов у предприятий произошла только 23 апреля. Прогноз Гидрометцентра весну в ближайшие дни в городе не предвещает.